Calciomercato Lazio, nel mirino il top player nerazzurro: possibile scambio

Lotito starebbe pensando ad un clamoroso accordo con il club milanese, per far approdare a Roma uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi mesi

La pazza idea che non fa dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi

Altro pensiero per Simone Inzaghi. I fantasmi del suo passato continuano a perseguitarlo anche nella sua nuova esperienza nerazzurra. Secondo Il Messaggero, la Lazio intende mettere le mani su un prezioso giocatore dell’Inter. I rumors di mercato, come noto, molto spesso hanno un fondo di verità, e possono deconcentrare i giocatori dal campo. E questo è un problema per l’allenatore del club milanese, che invece deve fare di tutto per mantenere alta la concentrazione dei suoi, dopo la duplice vittoria contro Sheriff e i biancocelesti in campionato.

Lotito ci sta pensando

Secondo una notizia apparsa sul famoso quotidiano, da quando Sarri è approdato a Roma sponda biancoceleste, non con tutti i giocatori dell’ambiente è nato un grande rapporto. Tra questi, secondo il giornale, rientrerebbe anche Luis Alberto. Nonostante il suo indubbio valore, si vocifera che non sempre abbia condiviso le vedute tecniche dell’allenatore. E proprio per questo la dirigenza starebbe pensando di imbastire una trattativa con l’Inter per uno scambio alla pari con Calhanoglu. L’ex Milan da quando ha cambiato casacca, non ha mostrato quelle qualità che avevano spinto Marotta a puntare su di lui, dopo la scadenza del contratto con il Diavolo. Al momento è soltanto una suggestione di mercato, ma nulla esclude che il dialogo possa assumere toni più concreti, nella prossima finestra di calciomercato.