Calciomercato Lazio, Non solo Fazzini l Gli obiettivi del mercato biancoceleste

La Lazio inizia a pensare al mercato estivo. Come segnala La Gazzetta dello Sport, Fabiani continua a seguire Fazzini che rimane il primo nome sulla lista. Baroni ha un debole per il centrocampista dell’Empoli e tra le parti sembra esserci il giusto ottimismo per la chiusura della trattativa.

Calciomercato Lazio, gli altri nomi della lista

Oltre Fazzini, la dirigenza starebbe sondando anche Durosinmi del Viktoria Plzen. L’attaccante – che ha segnato proprio alla Lazio nell’ultimo match di Europa League – piace ai biancocelesti grazie alla sua duttilità. Il nigeriano classe 2003, può giocare sia come prima che seconda punta, la sua valutazione si aggira intorno ai 7 milioni.

Senza dimenticare Jackson Tchatchoua. Vecchia conoscenza di Baroni, il centrocampista camurenese dell’Hellas Verona conosce bene il calcio italiano e sta disputando un’ottima stagione. Il suo prezzo è di circa 12 mln.

Nel frattempo la Lazio si prepara alla sfida di campionato contro il Torino. I biancocelesti sono in cerca di riscatto dopo la brutta sconfitta subita contro il Bologna.