Calciomercato Lazio, per Sarri non è un top player: cessione inevitabile

Il centrocampista argentino non ha pienamente convinto Maurizio Sarri. Il ds Tare sta lavorando per cederlo in prestito in serie B, in modo da fargli acquisire maggiore esperienza.

Il calciatore potrebbe tentare l’avventura nella serie cadetta per maturare come professionista

Igli Tare ne ha la piena consapevolezza. Luka Romero è un giovane talento, ma necessita di maggiore minutaggio per maturare come professionista. Soltanto facendo esperienza, potrà ambire ad entrare nelle grazie di Maurizio Sarri in futuro. Attualmente, il calciatore argentino ha appena collezionato due presenze tra serie A e campionato Primavera. Troppo poco per un trequartista arrivato nella Capitale con i migliori auspici. Questa estate, infatti il presidente Claudio Lotito lo ha prelevato dal Mallorca per circa 200 mila euro. Nonostante sia stato convocato varie volte dall’ex tecnico della Juventus, è stato superato da giocatori della sua stessa età, che hanno maggiormente convinto l’allenatore degli Aquilotti.

Il ds Tare potrebbe cederlo in prestito nella serie cadetta

Il direttore sportivo biancoceleste, per tentare di fare fiorire le sue importanti qualità, ha avviato i contatti con due società della serie cadetta. La Lazio, attualmente, intende cederlo solo in prestito. I due club più quotati per accogliere il ragazzo sono Frosinone e Ascoli.Ciociari e marchigiani sembranno allettati da questa suggestione, che potrebbe rafforzare considerevolmente il loro organico.