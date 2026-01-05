Calciomercato Lazio, pronte le valigie per Guendouzi: Sarri sogna Loftus-Cheek

Il calciomercato Lazio assisterà all’uscita di 2-3 giocatori importanti. Tra i due-tre c’è anche Guendouzi, chiesto fortemente da due club turchi: Fenerbahçe e Galatasary. Intanto a Formello, Maurizio Sarri chiede rinforzi, in prima linea c’è Loftus-Cheek, poi Raspadori.

Calciomercato Lazio, il sogno resta Loftus-Cheek per Sarri

Uno dei pallini fissi di Maurizio Sarri è Giacomo Raspadori, l’attaccante costa 22 milioni, Lotito chiede 35 (per avere 30) per Guendouzi. Non facile trovare la strada giusta. Guendouzi vuole partire e la Lazio ha aperto alla cessione in Turchia, dove il Fenerbahçe può offrire al massimo 27 milioni. Poi ci sarebbero club dalla Spagna e dalla Premier.

Oltre a Raspadori, l’altra richiesta di Sarri è Loftus-Cheek, centravanti e mezzala del Milan che darebbe una scossa al centrocampo biancoceleste. Intanto Loftus-Cheek sembra blindato dal Milan, ma un mese fa Allegri lo considerava in uscita. L’inglese ha dato anche l’ok al ricongiungersi con Sarri. Il problema è sempre l’ingaggio, 4 milioni di euro che andrebbero divisi in vari slot. Intanto che si cercano soluzioni per le due richieste del tecnico, che per adesso non contempla altre soluzioni, la società continua con altre proposte: Pinamonti del Sassuolo, Piccoli della Fiorentina e Lucca del Napoli, Samardzic dell’Atalanta e Fabbian del Bologna.