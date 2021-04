Calciomercato Lazio, nome a sorpresa per il dopo Strakosha

Per il portiere del futuro non ci sono solo Montipò e Silvestri. Ecco il nome nuovo per la porta della Lazio

Il futuro di Thomas Strakosha sembra essere lontano dalla Capitale. Il portiere albanese ha un contratto che scade nel 2022 e in passato ha riferito di essere interessato a giocare al Borussia Dortmund. Pepe Reina verrà riconfermato per un’altra stagione e questo potrebbe spingere la Lazio a trovare una soluzione già in estate. Il club per la cessione chiede almeno 18 milioni di euro, cifra sostanziosa ma la Lazio punta a monetizzare al massimo.

Igli Tare sta già lavorando per trovare un sostituto all’altezza e in queste settimane sono usciti alcuni nomi. Tra questi c’è quello di Lorenzo Montipò del Benevento che piace anche a Bologna, Fiorentina e Verona. Un altro profilo che piace è il classe 1991 dell’Hellas, Marco Silvestri. Nelle ultime ore, però, calciomercato.com ha fatto anche il nome di Ivan Provedel dello Spezia. La sua bravura con i piedi convince Simone Inzaghi e questo spingerebbe il club ad investire per il classe 1994.