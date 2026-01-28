Calciomercato Lazio, Romagnoli si allena a parte: l’Al-Sadd attende

Il calciomercato Lazio continua ad assistere alla telenovela intorno al caso di Alessio Romagnoli. Il capitano dei biancocelesti dopo la grande delusione da Lotito ha deciso di lasciare Formello. Il difensore, corteggiato da Mancini e dall’Al Sadd, potrebbe partire per l’Arabia Saudita e accettare la mega offerta da 6 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Lazio, l’Al-Sadd attende la decisione di Romagnoli

Romagnoli ieri si è allenato in gruppo di mattina, poi out nel secondo allenamento di giornata. Dalla società della Lazio non è arrivata nessuna comunicazione sul forfait pomeridiano del centrale, che continuerà ad allenarsi a parte. Molto probabilmente sarà fuori dai giochi nel prossimo match di Serie A Tim, quello previsto per l’anticipo della 23esima giornata, venerdì 30 gennaio tra Lazio-Genoa.

Alcune indiscrezioni parlavano di un affaticamento muscolare, ma non sono arrivate conferme. Romagnoli ieri ha parlato di nuovo con Sarri. Il tecnico non vuole che il giocatore lasci Formello, mentre il presidente pretende che sia il tecnico a dare il via libera al difensore per il trasferimento all’Al-Sadd. Intanto, che la situazione è in stallo, nei prossimi giorni un dirigente degli arabi potrebbe raggiungere Roma, per parlare con Lotito e tutti gli addetti ai lavori per provare a risolvere la situazione definitivamente.