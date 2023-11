Calciomercato Lazio, Romagnoli vuole il rinnovo | La risposta di Lotito

Alessio Romagnoli non è stato convocato da Luciano Spalletti per gli impegni della Nazionale. Il difensore è rimasto a Formello con Casale, così che Maurizio Sarri ha avuto modo di lavorare con la coppia centrale titolare certezza nelle ultime partite con 4 clean sheet in 6 partite.

Lazio, la promessa di Lotito a Romagnoli

Secondo quanto scrive il Messaggero, la scadenza di contratto del difensore è fissata a giugno 2027, in casa Lazio però il rinnovo del centrale al momento non è una priorità. Romagnoli vorrebbe una ricompensa e il presidente Lotito gli ha fatto una promessa, questa promessa quindi, si aspetta che venga rispettata onde evitare scomode situazioni in casa biancoceleste.