Calciomercato Lazio

La Lazio ha perso Simone Inzaghi e si ritrova improvvisamente senza tecnico ma, negli ultimi giorni si è avviata la trattativa con Maurizio Sarri che, a quanto pare, sembra essere saltata. Adesso si pensa ad un piano B che per Claudio Lotito si chiama Dionisi.

Calciomercato Lazio, salta Sarri, si pensa a Dionisi

Ancora incerto il futuro della panchina della Lazio. Dopo l’addio di Inzaghi, salta anche Sarri e adesso è rebus. Il tecnico toscano, ancora legato ai bianconeri, aveva avuto dalla Juventus la possibilità di legarsi ai biancocelesti. La Juventus, infatti, aveva tolto ogni ostacolo alla trattativa tra Maurizio Sarri e la società dei biancocelsti.

Adesso che tutto sembra andato in fumo, avanza la possibilità di inserirsi in panchina di Alessio Dionisi. L’ex difensore è allenatore dell’Empoli e ha portato gli azzurri in Serie A al termine di quest’ultima stagione. Dionisi è ancora sotto contratto con l’Empoli fino al 30 giugno del 2022. L’allenatore ha avuto già l’offerta dal club toscano per il rinnovo con tanto di adeguamento. A questo punti si inserisce la Lazio che potrebbe fare l’offerta al tecnico e portarlo in capitale. La Lazio oltre all’allenatore è interessato anche ad acquistare il cartellino di Nedim Bajrami, centrocampista albanese con cittadinanza svizzera classe 1999 dei toscani che l’Empoli valuta circa 12 milioni di euro.