Calciomercato Roma

Mkhitaryan è stato fondamentale per la Roma in questa stagione difficile. Ha dimostrato le sue qualità, rendendo speciale la sua figura da leader. Con l’arrivo di José Mourinho non era certa la sua permanenza nel club giallorosso ma, dopo i colloqui con lo Special One, l’affare è stato fatto.

Calciomercato Roma, Mkhitaryan ha rinnovato

Ormai è ufficiale: Henrikh Mkhitaryan ha firmato il rinnovo di contratto con la Roma. Il trequartista di origini armene ha oggi firmato l’accordo con il club capitolino per continuare a giocare nella Roma. Ieri sera, a poche ore dalla scadenza dell’opzione, Mkhitaryan ha deciso per il rinnovo.

Il giocatore armeno e il suo procuratore, Mino Raiola, in tarda serata hanno contattato la Roma aprendo al prolungamento che questa mattina è stato firmato dall’ex Arsenal e United. Il giocatore si è legato alla Roma per un altro anno con un aumento dell’ingaggio di un milione, dalla prossima stagione andrà a guadagnare 4 milioni più bonus.

La gioia del giocatore dopo il rinnovo: “In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi”, ha commentato il calciatore armeno. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma!”.