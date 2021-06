Calciomercato Milan

Il Milan sempre più scatenato in vista del prossimo calciomercato. Le trattative avviate per portare rinforzi a Stefano Pioli sono diverse. L’ultimo nome appartiene ad un vero talento del calcio che farà parlare molto di sé nei prossimi anni. Si tratta di Amine Adli.

Calciomercato Milan, Amine Adli è il prossimo obiettivo

Amine Adli piace al Milan e un suo addio al Tolosa è un’ipotesi sempre più concreta. A dichiararlo, non in modo esplicito, è il presidente del club del giovane centrocampista: “E’ difficile trattenere i giovani, soprattutto se non vieni promosso in Ligue 1. In termini di richieste, è difficile trattenere i giovani e ancora di più quando non si sale in Ligue 1. Tutti nel gruppo hanno ricevuto un’offerta di prolungamento del contratto, nessuno escluso. Per il momento abbiamo un centro di formazione che è una Rolls-Royce e una squadra professionistica che non è ancora una Rolls-Royce.

Il 21enne in forza al Tolosa è in scadenza di contratto e molto probabilmente non rinnoverà. I rossoneri ascoltano con interesse queste parole e si preparano ad avere nuovi contatti per Adli, ma prima è necessario affondare le uscite, in particolare quella di Samu Castillejo. Amine Adli ha un valore di circa 10 milioni di euro, che sembrano non essere un problema per la società di via Aldo Rossi.