Calciomercato Lazio, Sarri chiama il suo pupillo: arrivo a gennaio?

L’Everton potrebbe aprire al prestito

Non è il miglior momento per la Lazio. Con una classifica decisamente peggiore dello scorso anno (8 punti in meno) e un mercato bloccato, sono tante le domande e gli interrogativi in casa biancoceleste sull’effettiva qualità della rosa. Soprattutto Maurizio Sarri chiede qualche sforzo alla società per rinforzare una squadra che sembra aver perso brillantezza in diversi dei suoi singoli.

Come riporta Il Messaggero, il tecnico capitolino riabbraccerebbe molto volentieri un suo pupillo, attualmente in Inghilterra. Si tratta di Allan, ora in forza all’Everton, che Sarri ha allenato per diversi anni al Napoli. Il brasiliano, con più di 250 presenze in serie A, ha vissuto il picco della propria carriera con l’allenatore toscano e il rapporto tra i due è molto buono. I Toffees, inoltre, potrebbero aprire al prestito da qui fino al termine della stagione: in questo caso la trattativa potrebbe diventare molto più concreta.