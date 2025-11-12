Calciomercato Lazio, Sarri scrive la lista delle cessioni

Clima di tensione in casa della Lazio. A Formello, l’allenatore toscano a indicato alla società i calciatori che potrebbero essere ceduti il prossimo gennaio, qual’ora i biancocelsti saranno obbligati a progettare un mercato a saldo a zero. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Lazio, l’elenco dei cedibili

Durante il mese di gennaio potrebbero lasciare la Lazio: Noslin, Belahyane, Nuno Tavares e Dele-Bashiru. Per quanto riguarda Belahyane e Dele-Bashiru, la loro inclusione nella lista non è certo una sorpresa, i due centrocampisti sono in fondo alle gerarchie biancocelesti e il loro destino sembra essere lontano da Roma. Mentre Nuno Taveres e Noslin sono sul mercato per fare cassa, prima che il loro valore crolli.

Dunque sono questi i nomi sacrificabili per Sarri, ma va specificato che uno sblocco del mercato biancoceleste potrebbe cambiare le carte in tavola.