Calciomercato Lazio: si pensa ad un ex pupillo di Sarri

La Lazio cerca un'ala offensiva nella prossima sessione di mercato ed è spuntato il nome di Lorenzo Insigne, ora al Toronto, ma tentato da un possibile ritorno in Italia.

Lazio-Insigne, nodo ingaggio

I biancocelesti stanno cercando di capire come poter spalmare l’eventuale ingaggio del calciatore, visto che l’ex Napoli percepisce 7,5 milioni all’anno e, lasciando il Canada prima di due anni (l’arrivo è datato 2022) e cambiando residenza, sarebbe costretto a pagare anche le tasse statunitensi. Le suggestioni di vedere Insigne alla Lazio aumentano per la presenza di Sarri in panchina e del grande amico Immobile: l’idea dell’attaccante napoletano sarebbe di provare a parlare con la sua società e svincolarsi trovando un accordo di risoluzione che interrompa il contratto fino al 2026.