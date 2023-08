Calciomercato Lazio, sondato l’ex Milan per il centrocampo | I dettagli

Calciomercato Lazio, Vranckx nuova idea per il centrocampo

La Lazio continua a sondare diversi nomi per rinforzare il proprio centrocampo. Dopo l’arrivo di Kamada, i biancocelesti proseguono le ricerche, cercando nuove alternative per la mediana. Per il centrocampo, però, l’obiettivo numero uno resta Ricci del Torino, ma una cessione potrebbe aprire nuovi scenari per il mercato in entrata.

Infatti, proprio a partire dall’eventuale cessione di uno tra Basic e Marcos Antonio, potrebbe arrivare Ater Vranckx, centrocampista del Wolfsburg, ex Milan, che piace al tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb, per l’eventuale acquisto del calciatore sarebbe necessaria una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Tuttavia, sul centrocampista belga ci sarebbe la concorrenza di PSV e Burnley.