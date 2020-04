Calciomercato Lazio Tare prepara 4 colpi

La Lazio guarda avanti, terminare questa stagione e pianificare al meglio la prossima. Sul taccuino del ds Tare i nomi dei calciatori nel mirino per rinnovare la rosa e confermarsi ad alti livelli. Nel mirino del ds albanese quattro pedine pronte a diventare protagonisti nello scacchiere di Inzaghi. Prima pista porta a Kumbulla, difensore che piace ai top club ma che nella Lazio troverebbe un posto da titolare al fianco di Acerbi, cosa che potrebbe convincere il calciatore a preferire la Lazio alle altre pretendenti.

Calciomercato Lazio Tare e i nomi sul taccuino

A centrocampo viva la pista Gonzalo Escalante, il centrocampista milita nell’Eibar nella Liga, contratto in scadenza a fine stagione, trattativa non impossibile con l’entourage del giocatore. Per le corsie laterali piace e molto Castagne, l’esterno dell’Atalanta vera rivelazione della stagione, la Lazio ci pensa, sarà assalto al terzino nerazzurro. Per l’attacco la pista caldissima porta a Luis Suarez, del Watford ma in prestito al Saragozza.