Calciomercato Lazio Luis Suarez Charris nel mirino

Calciomercato Lazio, c’è anche Luis Suarez | Nome nuovo per l’attacco dei biancocelesti di Simone Inzaghi. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna raccolte dalla redazione di sportpaper, i capitolini avrebbero sondato il terreno per il colombiano del Real Saragozza Luis Suarez. 17 gol in 29 gare lo score dell’attaccante sudamericano, per ora un sondaggio, ma qualcosa si muove.

Calciomercato Lazio Luis Suarez: la carriera

Luis Javier Suárez Charris è nato a Santa Marta il 2 dicembre 1997 è un calciatore colombiano, attaccante del Real Saragozza in prestito dal Watford. Valore nominale di mercato 3.5 milioni di euro, contratto che lo lega al club di Premier League in scadenza al 30 giugno 2020. E’ gestito dalla stessa agenzia di procuratori, la You First Sports, che segue gente del calibro di Fabian Ruiz, Moreno e Mariano Diaz. Ma soprattutto è l’agenzia che ha sotto contratto Luis Alberto e Jony e sono proprio loro che hanno dato informazioni più che positive sul rendimento del ragazzo in Società. Luis Suarez è il classico centravanti dotato di grande senso del gol, come detto 17 in 29 nella recente esperienza in Liga 2 (la Serie B spagnola) con la nobile decaduta del Real Saragozza. E’ considerato l’erede di Zapata e sarebbe il classico colpo alla Tare, minima spesa e massima resa.