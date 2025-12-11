Il Calciomercato Lazio con l’avvicinarsi della finestra di gennaio entra nel vivo. Il Comandante ha bisogno di un nuovo attaccante e circolano diverse voci. Nelle ultime settimane si parlava di Giacomo Raspadori, ma è spuntato un nuovo nome.

Calciomercato Lazio, anche Oyarzabal nel mirino

Il tecnico della Lazio ha chiesto alla società dei rinforzi mirati, soprattutto in attacco, dove la dirigenza sta valutando l’arrivo di un nuovo centravanti tra gennaio e giugno. L’inserimento di un nuovo giocatore dipende anche dal futuro di Valentin Castellanos. Il giocatore è uno delle possibili partenze. La Lazio ha bisogno di fare cassa ed è aperta alle offerte per l’argentino.

Oltre a Raspadori un altro giocatore che piace molto al tecnico dei biancocelesti è Oyarzabal della Real Sociedad. Il tecnico della Lazio è affascinato dal giocatore ma, considerando che si tratta di un’operazione difficile, soprattutto per una questione di budget. La strada sembra più semplice per arrivare a Giacomo Raspadori. L’ex Napoli, acquistato dall’Atletico Madrid la scorsa estate, rischia di lasciare Madrid già dopo pochi mesi, perché trova poco spazio. Fabiani potrebbe avviare una trattativa, ma solo a determinate condizioni, per rispettare le proprie economie.