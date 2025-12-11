Il calciomercato Milan entra nel vivo e, dopo la Roma, anche i rossoneri tornano in corsa per accaparrarsi uno degli attaccanti del momento: Joshua Zirkzee. Il Manchester United, potrebbe sorprendere tutti e bloccare la sua partenza, ma tutto dipende anche dal giocatore olandese che ha aperto ad una partenza.

Calciomercato Milan, nel mirino Zirkzee dello United

Il Milan, con Gimenez probabile partente, ha bisogno di rinforzi in attacco. A Max Allegri serve un nome forte per continuare la corsa scudetto da affiancare a Leao e Pulisic, tra l’altro quasi mai impiegati insieme causa infortunio in questi mesi. Zirkzee potrebbe essere la soluzione perché potrebbe arrivare in prestito, a Manchester non sta giocando e ha voglia di farlo. Il Manchester United, dopo averlo pagato 42,5 milioni di euro, ha la necessità di trovare una soluzione con l’olandese. Gli inglesi preferirebbero la vendita definitiva, ma sarà difficile, il prezzo è troppo alto.

La società inglese aprirebbe anche solo al prestito con obbligo di riscatto (sui 35 milioni) e non col diritto come vorrebbe il Milan. Stessa condizione anche da parte della Roma, ma si vedrà chi l’avrà vinta con Zirkzee. Inoltre, considerando le difficoltà dei Red Devils, tra infortuni e attaccanti in partenza per la Coppa d’Africa, potrebbero anche fermare tutto e trattenere l’attaccante olandese fino a fine stagione.