Celtic-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi in campo per l’Europa League, dove anche la formazione di Gasperini è attesa da una trasferta non semplice. Alle 21 di oggi, 11 dicembre 2025, al Celtic Park di Glasgow andrà in scena Celtic-Roma. Arbitro della gara Kovacs.

Celtic-Roma, probabili formazioni

Il Celtic con 2 vittorie e un pareggio ottenuti fino ad oggi, ha un totale di 7 punti ed è piazzato in 21esima posizione. Bisognerà fare di più per centrare con sicurezza i Playoff. La partita di oggi non sarà semplice, ma la formazione di Nancy potrà approfittare del fattore campo. Il Celtic dovrebbe scendere in campo col 3-4-3 con Nancy che si affida al tridente d’attacco formato da Nygren, Maeda e Yang.

La Roma si Gasperini arriva alla sesta giornata della prima fase con 3 vittorie e 2 sconfitte. I giallorossi sono piazzati in 15esima posizione in classifica. Per la sfida di oggi Gasperini cambia rispetto a Cagliari. In attacco c’è Dybala supportato da Soulé e Pellegrini. A sinistra torna Wesley, mentre a destra conferme per Celik. In mezzo Pisilli e Cristante. Davanti a Svilar nessun cambio con Mancini, NDicka e Hermoso.

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, NDicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini.

Dove Vedere Celtic-Roma

La partita tra Celtic e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sul canale Sky Sport (253). La gara si potrà seguire anche in diretta Streaming. Per vedere la partita in streaming, Sky permette la visione sulle proprie piattaforme SkyGo e Now Tv.