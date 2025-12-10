Juventus-Pafos 2-0: McKennie e David regalano una vittoria importante per il cammino in Europa

All’Allianz Stadium di Torino si è appena concluso il match Juventus-Pafos, terminato 2-0, con gol di McKennie e David. La gara, valida per la sesta giornata della fase a giorni della Champions League ha regalato tre punti importanti alla Juve che, in questo modo, vede il cammino verso la meta meno ostico. Con i tre punti di oggi i bianconeri arrivano a 9 punti in classifica, piazzandosi in 17esima posizione.

Juventus-Pafos, il tabellino

Il primo tempo ha visto la Juventus lottare per arrivare al gol del vantaggio, ma non è arrivata mai l’occasione giusta. La formazione di Spalletti ha dominato in lungo e in largo il campo e gli avversari. Diverse le occasioni pericolose, ma la palla non è mai andata in rete. L’unica occasione da gol per i ciprioti si presenta al 32′ con Anderson Silva, ma nulla da fare. Alla fine della prima frazione di gioco le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La Juve dovrà fare di più, molto di più, per trovare la via del gol.

Il secondo tempo parte lento allo Stadium, ma la Juve inizia ad entrare in gara dal 60′ minuto di gioco. La formazione di Spalletti trova il meritato vantaggio al 67′ con McKennie. Un gran giro dell’americano si insacca a destra del portiere cipriota. Passano pochi minuti e i bianconeri trovano la rete del doppio vantaggio con David. Esplode lo Stadium di Torino che aspettava di esultare da oltre 1 ora. Dopo un secondo tempo di estremo dominio, i bianconeri chiudono il match con il Pafos per 2-0. Tre punti importanti per il cammino europeo della Vecchia Signora.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio – Kalulu, Kelly, Koopmeiners – McKennie, Miretti (70, Thuram), Locatelli (60, Openda), Cambiaso – Zhegrova (46′, Conceicao), Yildiz (86′, Cabal) David (70, Adzic). Allenatore: Luciano Spalletti.

PAFOS (3-4-2-1): Michael – Luckassen, David Luiz, Goldar(75′ Pileas) – Bruno Felipe, Sunjic, Pepe, Orsic (78, Jaja) – Correia (89′, Langa), Dragomir (78, Bossuamina) – Anderson Silva (60′ Quina). Allenatore: Carcedo.

Arbitro: Gil Manzano (Spa).

Reti: 67′, MCKennie (J); 73, David (J);

Ammoniti: 45′, Sinjic (P); 55′, Locatelli (J);

Espulsi: –