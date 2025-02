Calciomercato Lazio, Tavares nel mirino del Milan

I rossoneri puntano all'acquisto di Tavares per la prossima estate

Prime indiscrezioni per il prossimo mercato della Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero interessati a Nuno Tavares, nel caso in cui Theo Hernàndez venga ceduto.

Lazio, il futuro di Tavares

Con molta probabilità il club biancoceleste riscatterà il terzino portoghese andando a versare 6 milioni nelle casse dell’Arsenal. In quel caso, il Milan dovrebbe trattare direttamente con Lotito, per l’acquisto del calciatore, ovviamente ad un prezzo ben diverso, considerano là già ottima stagione di Tavares con la Lazio.

Per adesso però, l’operazione resta nel campo delle ipotesi. Non resta quindi che aspettare i prossimi mesi per vedere quali saranno i futuri sviluppi della trattativa.