Calciomercato Lazio, tutto fatto per l’attaccante | Sarri può contare sul top player

Importante novità per la Lazio e per Maurizio Sarri in vista della prossima stagione: il tecnico biancoceleste potrà infatti contare su un importante tassello di esperienza e qualità in previsione del campionato ma anche della Champions League. Lo spagnolo Pedro è pronto a rinnovare il contratto con i capitolini.

Calciomercato Lazio, Pedro rinnova fino al 2024

Come riportato dal Messaggero, l’ex Barcellona hs firmato il rinnovo di contratto con i biancocelesti dopo la scadenza dello scorso 30 giugno, che lo aveva inserito nella lista svincolati per alcune ore. Per Pedro contratto annuale a 2.2 milioni più bonus, oltre ad una opzione che garantisce la possibilità di rinnovare per un altro anno il contratto del giocatore.