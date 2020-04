Calciomercato Lazio Vazquez lancia segnali

“La Lazio? Sono amico di Correa, giocarci sarebbe bello, ma il Siviglia è casa” basterebbero queste parole riportate dalla rivista Lazialità per iniziare a pensarci seriamente. Valore nominale di mercato 10 milioni di euro, contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e pertanto nella prossima sessione di mercato può essere trattato per un valore decisamente inferiore. Dal 1 febbraio 2021 può essere preso a parametro zero. La Lazio in vista della prossima avventura in Champions League ci sta pensando seriamente e, come detto, da parte sua arrivano segnali importanti. “Un un anno ancora di contratto e da 4 sono qui a Siviglia, dove mi sento a casa. È una squadra, quella andalusa, che pensa in grande. Valuteremo alla fine di questa emergenza sanitaria l’eventuale da farsi. Dell’Italia ho un bel ricordo e in futuro mi piacerebbe tornare. Ho una bella amicizia con Joaquín Correa, ci conosciamo da quando lui era qui a Siviglia. Lui ha scherzato invitandomi a venire alla Lazio sui Social, ma quella biancoceleste è una grande squadra e giocarci sarebbe bello“.

Calciomercato Lazio Vazquez : la carriera

Franco Damián Vázquez è nato a Tanti il 22 febbraio 1989 è un calciatore argentino con cittadinanza italiana, centrocampista del Siviglia e della nazionale argentina. Paragonato a Javier Pastore, è un trequartista dotato di estro ed eleganza, grande tecnica di base, visione di gioco ed un ottimo piede sinistro, che gli permettono di essere decisivo come uomo assist. Temibile nei contropiedi, possiede un ottimo tiro dalla distanza ed è bravo a lanciare a rete i compagni, nonché nella protezione della palla per far salire la squadra. Tatticamente è in grado di giocare anche da seconda punta nel 4-4-2, nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo e in quello di regista. Ha giocato in Serie A nel Palermo dal 2012 al 2016 mettendo in fila 105 presenze e 22 reti. Al Siviglia dal 2016 acquistato per 15 milioni di euro.