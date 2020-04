Nuovo obiettivo in casa Reds

I campioni di Europa in carica del Liverpool sarebbero alla ricerca di un grande innesto per migliorare il reparto offensivo. Un calciatore di qualità da affiancare al trio Firmino-Mané-Salah. Come riportato dall’edizione giornaliera del Messaggero, nella lista dei desideri del Liverpool ci sarebbe finito l’argentino della Lazio, Joaquin Correa.

Il punto di vista della Lazio

In casa Lazio l’argentino è una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, inoltre il giocatore nella capitale ha trovato la sua dimensione esprimendosi ad alti livelli. Il processo di espletamento del “Tucu” è quasi completato e rimettersi in discussione in un attacco pieno di concorrenza come quello del Liverpool, potrebbe palesarsi deleterio per il numero 11. Per di più la Lazio non sembra intenzionata a privarsi dell’ex Sevilla.

L’asso nella manica di Klopp

Il Liverpool dal suo canto non dovrebbe avere problemi con il costo del cartellino di Correa. L’argentino dispone di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro e per Klopp non sarebbe impossibile accaparrarsi il giocatore visto le disponibilità economiche dei Reds. Inoltre, la squadra inglese avrebbe a disposizione un asso nella manica per poter abbassare il costo del cartellino di Correa. Nel discorso rientra Luis Alberto, infatti la Lazio prelevò lo spagnolo dal Liverpool nel 2016 e la squadra di Klopp dispone del 30% di una futura rivendita. Qualora le trattative si dovessero concretizzare, il Liverpool potrebbe rinunciare a questa clausola per far abbassare il prezzo del cartellino di Correa.