Calciomercato Lazio, verso il riscatto del difensore | I dettagli

Si tratta per il riscatto di Pellegrini

Calciomercato Lazio, Pellegrini verso la permanenza in biancoceleste

Pellegrini, nella giornata di ieri, ha pubblicato un video in cui ripercorre la propria esperienza in biancoceleste. Potrebbe trattarsi di un segnale di addio, ma Pellegrini è stato sempre legato alla Lazio, e i tifosi chiedono la sua permanenza nella Capitale. Secondo quanto riportato da Radiosei, dopo la caduta del diritto di riscatto, la Lazio cercherà di far abbassare le pretese della Juventus, proprietaria del cartellino.

Pellegrini, la Lazio tratta con la Juventus

La società biancoceleste prova a far scendere il prezzo richiesto dalla società bianconera a 5-6 milioni, che resta la condizione chiave per la permanenza biancoceleste di Luca Pellegrini. In caso di esito negativo della trattativa, dunque, la Lazio si tutela virando sul terzino dell’Empoli, Fabiano Parisi, seguito anche da altri club di Serie A, tra cui la Juventus.