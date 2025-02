Lotito si muove e porta a casa Belahyane e un giovane talento danese: Provstgaard. Una svolta inattesa per la Lazio di Baroni

La Lazio è vicina a mettere a segno due colpi di mercato molto importanti. Stamattina, infatti, sia Reda Belahyane che Oliver Provstgaard hanno sostenuto le visite mediche che precedono la firma del contratto che li legherà alla società di Claudio Lotito.

Calciomercato Lazio, due colpi inaspettati: Provstgaard e Belahyane

Belahyane è in arrivo dal Verona, trattativa con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre Provstgaard è un difensore centrale danese, classe 2003, proveniente dal Velj, squadra che milita nella massimo campionato della Danimarca. Il danese, nonostante la giovane età, è già perno delle nazionali giovanili danesi. La Lazio, inaspettatamente, ha messo le mani su due giocatori che andranno a rinforzare la squadra di Baroni e permetteranno al team di allargare le opzioni a disposizione del tecnico nei reparti colpiti dagli infortuni dell’ultimo periodo.

Il contratto per il regista marocchino Belahyane è di 9 milioni più bonus: il pagamento sarà posticipato oltre il 30 giugno. Quello con Provstgaard è un altro capolavoro di mercato, in quanto firmerà con i biancocelesti un contratto fino al 2030 a 5 milioni di euro più bonus. Fabiani è stato un vero maestro del calciomercato, lo ha strappato a Lecce e Pisa per completare il reparto difensivo della sua Lazio.