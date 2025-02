Tutto fatto per il club giallorosso, che ha definito l’acquisto del difensore 26enne danese in forza al Galatasaray.

Victor Nelsson è un nuovo giocatore della Roma, l’affare è fatto. Il club giallorosso ha chiuso l’acquisto del difensore danese che giocava con la maglia del Galatasaray. Tutto pronto per le visite mediche e la firma.

Calciomercato Roma, Vistor Nelsson per la difesa

La formula per il nuovo acquisto è quella del prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo. Il calciatore 26enne è atteso in Italia in queste ore per sostenere le visite mediche e firmare poi il contratto. Nei piani della società capitolina si tratterebbe del sostituto di Mario Hermoso ora al Bayer Leverkusen.

Il danese è già arrivato a Roma, sbarcato a Fiumicino alle ore 10. Pronti per visite mediche e firma di contratto finale. Il giocatore è già pronto a scendere in campo mercoledì contro il Milan e difendere la squadra.

A Roma non si arresta il mercato, dopo il danese è pronto il prossimo colpo. Ghisolfi e la società romana rimangono molto attivi. Fervono i contatti anche con il Twente per Anas Sala–Eddine. Gli olandesi provano a fare muro e ad ostacolare i capitolini, ma i giallorossi vogliono provarci ancora, soprattutto in caso di partenza di Samuel Dahl, le prossime ore saranno decisive.