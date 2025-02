Ad Appiano Gentile in settimana arriverà un nuovo centrocampista, si tratta di Petar Sucic della Dinamo Zagabria, squadra allenata da Fabio Cannavaro. Operazione conclusa da poco, al club dei croati arriveranno 14 milioni più 2 di bonus nelle casse e una percentuale sulla rivendita.

Calciomercato Inter, trovato il vice di Calhanoglu

Sucic è giovanissimo, classe 2003, sosterrà le visite mediche in settimana, poi tornerà alla Dinamo per concludere la stagione anche se, essendo infortunato per con un problema al metatarso, non potrà rientrare in campo prima di due mesi. Il giovane centrocampista quasi sicuramente farà parte del team nerazzurro per il Mondiale per Club che si disputerà tra giugno e luglio. Il 21enne croato, con la maglia nerazzurra potrebbe ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu o anche quello di mezzala, un giocatore duttile per mister Inzaghi.

Non è stato semplice per i nerazzurri, che hanno fatto corse e superato diversi ostacoli per il giovane Susic. Una trattativa, ma soprattutto un investimento per il futuro. La corsa per Petar, durata diverse settimane, è stata in salita anche per la concorrenza, sul centrocampista c’erano diverse società, tra queste anche la Juventus di Cristiano Giuntoli. Alla fine ha prevalso la volontà del croato che ha scelto i nerazzurri.