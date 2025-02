Ultimo giorno di mercato per la Serie A che si appresta ad essere anche molto rovente, soprattutto per il Milan che, in attesa dell’annuncio ufficiale di Gimenez, continua a lavorare per mettere segno un colpo last minute. Il Milan sta tentando l’ultimo assalto a Joao Felix.

Calciomercato Milan, pronti al colpo Joao Felix

La trattativa per il portoghese non è semplice, ma il trequartista ha già aperto all’ipotesi di un trasferimento a Milanello. Sarebbe soprattutto la voglia di ricongiungersi e condividere campo e spogliatoio con i due connazionali Leao e Conceiçao, non solo il giocatore dei blues cerca riscatto e rilancio in Serie A. Joao Felix, rientrato in estate al Chelsea dopo una stagione vissuta con la maglia del Barcellona, ha collezionato fin qui 20 presenze e 7 gol tra tutte le competizioni. Una riserva neanche troppo utilizzata in Premier League.

Il giocatore è stato avvicinato non solo dai rossoneri ma anche da altri due club inglesi che offrono sicuramente di più rispetto agli italiani, ma il Milan ha dalla sua la carta dei connazionali in rosa. Per fare spazio all’ex Barcellona e Atletico Madrid non è semplice da un punto di vista economico, dovrebbe uscire qualche esubero. In lista per le uscite c’è Noah Okafor, rientrato nel mirino di diverse squadre, tra queste anche l’Atalanta.