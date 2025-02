Calciomercato Serie B: Samp su Candela e Abiuso, Carrarese piacciono Vignato e Fontanarosa, Pisa beffato dalla Lazio

Ultimo giorno di calciomercato e trattative che si infittiscono, il gong scatta alle ore 24 e molte squadre devono completare le proprie rose.

Speciale Calciomercato

La Sampdoria sembra aver messo gli occhi su Candela del venezia, mentre sembra fatta per l’arrivo dell’attaccante Abiuso dal Modena, mentre il tentativo per Palumbo è naufragato in quanto il giocatore resterà in gialloblu.

La Carrarese attende buone notizie da Pisa per quello che riguarda Vignato, anche se il giocatore è titubante,mentre è in dirittura d’arrivo la trattativa per il prestito di Fontanarosa dall’Inter.

Il Pisa è stato beffato ieri dalla Lazio per quanto riguarda il difensore danese Provstgaard, il club di Lotito ha più che raddoppiato offerta su cartellino e stipendio al giocatore, che ha preferito la Serie A, nonostante le mille promesse. Campagna invernale del Pisa, che a questo punto cercherà un difensore, e forse un esterno destro se dovesse partire Vignato.