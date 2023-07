Il Lipsia non si accontenta più. Dopo l’acquisto di Lois Openda, arrivato in Bundesliga per 40 milioni di euro ora vuole Nicolò Zaniolo, ex calciatore della Roma.

Secondo quanto riportato da TMW, ci sono stati dei contatti tra il club tedesco e il Galatasaray, per capire la fattibilità dell’operazione, relativa soprattutto ai costi economici. L’esterno del club turco e della Nazionale di Roberto Mancini non ha però mai nascosto di voler tornare in Italia vista la simpatia per la Juventus.