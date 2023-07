Parisi alla Fiorentina: c’è l’ufficialità | Sfuma la Juventus

Ufficiale il passaggio di Parisi in viola

Calciomercato, Parisi alla Fiorentina

Termina ufficialmente la sfida di mercato per Fabiano Parisi. Il terzino, proveniente dall’Empoli, approda alla Fiorentina per 10 milioni di euro, più uno di bonus legato alle presenze. Dopo le visite mediche, svolte nella mattinata odierna, il club viola ha annunciato, attraverso un comunicato, l’acquisto del terzino, noto obiettivo anche della Juventus. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club viola fino al 2028.

Parisi, il comunicato del club viola

Il club viola così nella nota ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabiano Parisi dall’Empoli FC. Fabiano Parisi, nato a Solofra (AV) il 9 Novembre 2000 ha disputato 58 partite e realizzato 2 Reti in Serie A. Il nuovo calciatore viola, già convocato in Nazionale Maggiore, vanta inoltre 11 Presenze e 1 gol con la Nazionale Under 21.”. Il ragazzo ha firmato un accordo fino al 2028″.