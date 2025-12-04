Calciomercato Milan, a gennaio torna Thiago Silva?

Possibile ritorno di fiamma per il Milan. Come riporta La Repubblica, la dirigenza rossonera si starebbe confrontando sull’idea di far tornare Thiago Silva a Milano.

Calciomercato Milan, la formula dell’accordo

Secondo le ultime voci, i rossoneri starebbe valutando l’ipotesi di proporre a gli agenti del difensore brasiliano un contratto fino al prossimo giugno. Sei mesi “di prova” con cui il Milan potrà valutare lo stato di forma del classe’84, per poi decidere se offrirli un rinnovo per la prossima stagione. In alternativa non è da escludere come Thiago Silva possa decidere di terminare la propria carriere proprio a Milano. Per adesso però non si può parlare di una vera e propria trattativa, bisognerà aspettare la fine del campionato brasiliano e l’inizio del mercato invernale, per capire la fattibilità dell’operazione.