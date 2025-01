Il Milan prova a chiudere per Lucca

Milan a caccia di un attaccante, rossoneri in pressing per Lucca dell’Udinese. L’attaccante potrebbe prendere il posto di Morata. I dirigenti dei rossoneri – come conferma Sportitalia – pronti a chiudere già domani per il bomber dell’Udinese. Lucca verso il Milan, si attendono novità.