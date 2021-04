Calciomercato Milan: i rossoneri insistono per Hysaj in scadenza in estate. Ecco i numeri del possibile accordo

Secondo le ultime indiscrezioni, Hysaj avrebbe chiesto al Milan 3 milioni di euro a stagione al Milan che sarebbe pronto a chiudere a 2,5 milioni più bonus. Il club rossonero probabilmente affonderà il colpo dopo avere la certezza di qualificarsi in Champions, ma non è escluso che Maldini possa accelerare nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di acquistare un terzino affidabile a costi mantenuti. Hysaj rispecchia queste caratteristiche, anche perchè il calciatore ha 27 anni, e dunque ha la giusta dose di esperienza per essere utile alla causa rossonera. il Milan ha preferito andare su un parametro zero affidabile, ritenendo eccessiva la richiesta del Manchester United per Dalot, non meno di 20 milioni. Inoltre Ole Gunnar Soslkjaer, attuale allenatore del Manchester United, non ha mai nascosto la volontà di riportare Dalot “a casa” : «Il nostro piano è sempre stato di avere Diogo sempre in forma, siccome qua lo è stato poco. Sta giocando in un grande club con grandi aspettative. È un nostro giocatore e vogliamo averlo indietro»..

Hysaj via per 200.000,00 €

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di Televomero riguardo i mancati rinnovi di Hysaj e Maksimovic : “ Vi posso dire che lasceranno il Napoli per circa 200mila euro. Infatti, la differenza tra la domanda e l’offerta è questa: ‘pochissimi’ soldi. Ma le parti in causa non si sono venute incontro”.

Edy Reja su Hysaj

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, c.t. della nazionale albanese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: ”Con me Hysaj ha fatto una prestazione straordinaria contro l’Inghilterra. Ha giocato tre partite senza avere problemi fisici. Il Napoli deve essere preparato davvero molto bene fisicamente.”