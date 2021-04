Niente rinnovo per il terzino azzurro che può arrivare a parametro zero.

Calciomercato Milan: il Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto di Hysaj in scadenza tra tre mesi. Il terzino azzurro potrebbe sostituire Dalot a parametro zero.

Hysai in, Dalot Out

Nelle scorse settimane, il Milan ha sondato il terreno per Elseid Hysaj, terzino in scadenza di contratto a giugno con il Napoli. i rossoneri sarebbero infatti molto interessati al terzino azzurro che da giugno sarà libero di accasarsi in una nuova squadra. Un possibile rinforzo a parametro zero per le corsie laterali, anche in vista del possibile ritorno al Manchester United di Diogo Dalot a fine prestito. Durante la conferenza stampa pre Milan-Manchester United, l’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Soslkjaer aveva parlato della volontà di riportare Dalot “a casa” : «Il nostro piano è sempre stato di avere Diogo sempre in forma, siccome qua lo è stato poco. Sta giocando in un grande club con grandi aspettative. È un nostro giocatore e vogliamo averlo indietro».

Il Milan non è l’unica squadra che ha messo gli occhi su Hysaj, il quale è finito nel mirino anche di Lazio e Roma.

Hysaj via per 200.000,00 €

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti ai microfoni di Televomero riguardo i mancati rinnovi di Hysaj e Maksimovic : “ Vi posso dire che lasceranno il Napoli per circa 200mila euro. Infatti, la differenza tra la domanda e l’offerta è questa: ‘pochissimi’ soldi. Ma le parti in causa non si sono venute incontro”.

Le parole di Dalot sul suo futuro

Due settimane fa in un’intervista a O Jogo, Diogo Dalot ha parlato del suo futuro: “Non è il momento di decidere, non ha senso nemmeno pensare a come andranno a finire le cose. Voglio mantenere la stessa linea di pensiero che ho avuto finora, che è concentrarmi sul Milan, per poter giocare e per poter aiutare la squadra fino alla fine della stagione“.