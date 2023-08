Calciomercato Milan, Adli nel mirino della Salernitana | Antipasto per Mazzocchi?

Siamo nel vivo della finestra estiva di calciomercato e molti club italiani sono nel mirino delle compagini. Chi avrebbe messo gli occhi in casa Milan, sembrerebbe essere la Salernitana sempre più convinta di voler portare a casa il rossonero Yacine Adli.

Calciomercato Milan, l’ affare Mazzocchi è slegato dal caso Adli

Secondo quanto ripotato da Tuttosport il terzino in uscita in casa Milan, Adli, sembrerebbe essere sempre nel mirino della Salernitana. Il tecnico del campani Paulo Sousa infatti, stimerebbe molto Yacin e con il quale ha già lavorato al Bourdeaux. In caso di trattativa, il canale Pasquale Mazzocchi resterebbe slegato dalla cessione del giocatore francese.