Calciomercato Milan, Selemaekers può partire | Due le offerte

Il Milan, dopo aver chiuso ben otto colpi in entrata, ora cerca di sfoltire la rosa. Tra i vari giocatori in uscita ci sono anche Yacine Adli e Alexis Saelemaekers chiuso dai nuovi arrivi di Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Il club di Via Aldo Rossi per lasciare partire l’esterno belga chiede 8 milioni.

Calciomercato Milan, offerta dalla Bundesliga

Le ultime indiscrezioni rivelano di una doppia offerta arrivata dalla Bundesliga al Milan. Saelemaekers è sul mercato e il suo entourage è al lavoro ufficialmente per cercare una nuova proposta che lo soddisfi sia al livello progettuale che economico. Attenzione ai prossimi giorni perché potrebbero esserci grossi sviluppi di mercato.