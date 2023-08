Dopo il forte interesse del Fenerbahçe per Rade Krunic, Sportmediaset rivela come al Milan sia arrivata un’offerta per l’ex Empoli dal parte del club turco, che però non soddisfa il presidente Scaroni, che aspetta una cifra vicina ai 15 milioni di euro, in modo tale da reinvestirli su un terzino sinistro e un centrale di difesa, visto che in arrivo ci sono sempre in ballo i nomi sia di Lenglet che di Calafiori, calciatore potrebbe rientrare in Italia.