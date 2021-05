Calciomercato Milan

Il Milan inizia a fare sul serio per le prossime trattative di mercato. In seguito all’addio di Donnarumma e Mario Mandzukic, si passa agli arrivi: dopo Maignan come estremo difensore, adesso è il momento dell’assalto definitivo a Rodrigo De Paul.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Milan, assalto a De Paul

In casa Milan è già tempo delle nuove manovre di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo 7 anni di assenza i rossoneri tornano nell’Europa che conta e ci sarà anche la Champions League da giocare. L’organico di Stefano Pioli dovrà diventare competitivo.

Le prossime settimane saranno decisive anche per un altro giocatore fondamentale che andrà in scadenza, ovvero Calhanoglu. Ma, al momento, l’obiettivo principale di Maldini e Massara è quello di portare un uomo di qualità a centrocampo: Rodrigo De Paul.

Ci sono già stati contatti tra le due parti per avviare la trattative che, potrebbe non essere molto difficile per il club di Via Aldo Rossi. L’investimento si dovrà fare, meglio farlo su un giocatore dalle qualità tecniche che non si discutono. Il numero 10 dell’Udinese potrà essere portato via dalla società friulana ad un prezzo che si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro. Il Milan potrebbe mettere sul piatto non solo cash, ma offrire anche una contropartita, come il norvegese Hauge e qualche giovane da lanciare in Serie A.