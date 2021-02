Il turco Antalyali infiamma il mercato italiano. Milan in pole

Il classe 1995 del Galatasary sarà un prezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Molte italiane seguono il turco

Taylan Antalyali sarà un profilo che alimenterà e non poco il prossimo mercato estivo. Il classe 1995 è un giocatore che è cresciuto tantissimo in questa stagione; un’ascesa che ha fatto allarmare alcuni club di Serie A e non solo. A riferirlo è Gianluca Di Marzio che sul suo sito ha confermato le voci sui contatti che vedevano coinvolti il Galatasaray e diverse squadre italiane. Sul mediano c’è un forte interesse da parte del Milan e dell’Atalanta. Non solo, il Sassuolo ha chiesto informazioni ma anche il Monza di Berlusconi e Galliani sembra far sul serio. Il club brianzolo, in caso di promozione, è disposto ad investire sul calciatore.

Alla scoperta del turco

Antalyali è cresciuto nelle giovanili del Bucaspor. Il 26enne è sempre rimasto in patria e prima di approdare al Galatasary ha indossato le casacche del Genclerbirligi Ankara, del Kayseri Erciyesspor, del Hacettepe Spor e infine quella Büyüksehir Belediye Erzurumspor. Non ha mai esordito con la nazionale maggiore e in questa stagione ha collezionato 22 presenze, 1 gol e 1 assist. Negli ultimi anni la crescita è stata di grande spessore, Antalyali è di fatto finito nel mirino di club italiani e non solo. Il Milan, al momento, sembra essere in leggero vantaggio sulle altre rivali di mercato. Su transfermarkt il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro.