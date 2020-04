Calciomercato, il Milan punta Aurier

Il Milan spinge sul mercato, obiettivo rinforzare le corsie laterali. Nel mirino della dirigenza rossonera il terzino del Tottenham Serge Aurier. L’obiettivo è inserire un tassello di livello per rinforzare la corsia di destra, il nome di Aurier rispecchia l’identikit ideale per lo schema di Pioli. Il club inglese è disposto a trattare, il Milan studia l’offerta migliore per regalarsi il calciatore già obiettivo dei rossoneri la scorsa stagione. In uscita circola una clamorosa voce che vedrebbe il possibile ritorno di Conti all’Atalanta, dopo Caldara altro cavallo di ritorno?