Milan, senti Cairo: “Vi svelo il futuro di Belotti”

L’attaccante granata è sul taccuino di Maldini, Massara ed il Milan per il mercato estivo. Si pensa al Gallo come nuovo numero 9 rossonero

Il Milan, in attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahmovic, sta studiando diversi profili in vista della prossima estete. Il contratto dello svedese è in scadenza, al momento non si è parlato di rinnovo. Ibra, con molta probabilità, sta temporeggiando prima di prendere una decisione definitiva. Il piazzamento finale in campionato potrebbe pesare e non poco sulla scelta. Naturalmente con il Milan in Champions League i discorsi potrebbero cambiare ma fin quando non si avrà la certezza difficilmente l’attaccante scioglierà le riserve. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte del Milan per Andrea Belotti, attaccante del Torino. Il Gallo è milanista sin da piccolo e coronerebbe un grande sogno. Al momento il classe 1993 ha un contratto che scade a giugno 2022.

Le dichiarazioni di Cairo

A proposito di Belotti, il presidente del Torino ha parlato del futuro del suo attaccante. Ecco le parole di Urbano Cairo ai microfoni di Radio anch’io lo sport: “Il matrimonio tra Torino e Belotti è stato molto positivo e fortunato e deve continuare. Questo è l’obiettivo, ne parliamo già da tempo. Se ci sarà qualcosa di nuovo lo annunceremo. Da parte nostra c’è tutta la volontà di rinnovare, siamo ben felici di farlo e credo che anche lui abbia questa idea”. Ha concluso: “Il Gallo sono sei anni che è al Toro, ha fatto molto per il club ma anche il Toro ha fatto tanto per lui, dandogli visibilità. E poi ha un grande spirito, di combattente e trascinatore”. Il numero uno del Toro spinge per la permanenza, adesso c’è da capire le intenzioni di Belotti che potrebbe avere l’ambizione di giocare in un club di fascia superiore e puntare a vincere qualcosa di importante.