Calciomercato Milan, si studia il colpo Benzema. Su Otávio…

La dirigenza rossonera si sta muovendo con largo anticipo sul mercato. Si sogna Benzema del Real Madrid, mentre su Otávio c’è anche il Siviglia

L’obiettivo del Milan è quello di creare una rosa che abbia il giusto mix giovani-esperti. In tal senso, secondo quanto riferito da diariogol.com, i dirigenti rossoneri stanno sondando il terreno per Karim Benzema. Il Real Madrid avrebbe deciso di non puntare più sul francese considerando anche che ha un contratto che scade nel 2022. La trattativa difficilmente potrà concretizzarsi nel mercato estivo ma Maldini e Massara stanno lavorando per portarlo in Italia a parametro zero. Il Real Madrid ha posto sul contratto del giocatore una clausola da un miliardo di euro. L’idea dei dirigenti è quella di temporeggiare ma di lavorare in largo anticipo; anche se non sarà semplice il Milan, per il dopo Ibrahimovic, sogna Benzema.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, anche il Siviglia è fortemente interessato al classe ’95 Otávio. Il trequartista del Porto, a fine stagione, lascerà il Portogallo a parametro zero. Maldini e Massara hanno già avuto contatti con l’entourage del giocatore, si parla di un’offerta da 1,5 milioni di euro per quattro stagioni presentata al classe 1995. Con il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid, il Milan ha già individuato il sostituto. L’insidia Siviglia c’è, prossime settimane decisive per capire quale sarà il futuro del brasiliano.