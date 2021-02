Milan, colpo francese per l’attacco: ecco di chi si tratta

Milan alla ricerca di un attaccante. Spunta un nuovo profilo che gioca nel Reims

Non è una novità che il Milan stia cercando un attaccante per il futuro. Non solo, Maldini e Massara devono essere pronti ad ogni scelta che Zlatan Ibrahimovic farà per il proprio futuro. Lo svedese è in scadenza di contratto, l’attaccante rossonero non ha sciolto ancora le riserve e forse lo farà solamente al termine della stagione, a campionato finito e con gli obiettivi raggiunti. Ibra vuole giocare in Champions e quindi solamente con il ritorno nell’Europa che conta lo svedese potrebbe prolungare il proprio rapporto con i rossoneri. Intanto, si inizia a studiare ogni alternativa e dalla Francia spunta un nome nuovo mai uscito nelle ultime settimane.

Si segue Dia del Reims, il Milan ci crede

Un attaccante che si sta mettendo in mostra in Ligue1 è sicuramente Boulaye Dia. Classe 1996 di proprietà del Reims tra campionato, Europa League e Coupe de France ha totalizzato 27 presenze e messo a referto ben 14 reti. Numeri importanti, soprattutto se si considera che Dia ha iniziato a giocare nel calcio che conta solamente tre anni fa. Secondo quanto riferito da France Football, sul giocatore c’è da registrare l’interesse dei rossoneri ma anche quello del Napoli, del Lipsia e del West Ham. La valutazione del suo cartellino si aggira sui 15 milioni di euro. Conferme sull’interessamento da parte del Napoli è uscito allo scoperto il suo agente, Frederic Guerrà. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando di Dia, ecco cosa ha svelato: “Ho parlato con Giuntoli di alcuni miei assistiti che interessano al Napoli, vedremo se si concretizzeranno le conversazioni”. Tutto è aperto ma il Milan deve fare i conti con una folta concorrenza. Sicuramente Dia è un profilo che torna utile nel progetto che i rossoneri stanno portando avanti; il prezzo è abbordabile ma adesso c’è da capire se si aprirà una vera e propria asta di mercato.