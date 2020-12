Milan, riscatto Brahim Diaz: la chiave è Çalhanoğlu

Lo spagnolo ha convinto tutti e la dirigenza rossonera è già al lavoro per riscattarlo dal Real Madrid

Arrivato in estate al Milan, Brahim Diaz in pochissimo tempo ha convinto tutto. Il classe 1999 sta trovando minutaggio e sta mettendo in mostra tutte le sue qualità tecniche. Come riferito da PianetaMilan, nel pre-gara di Milan-Fiorentina il ds Massara ha dichiarato che presto ci saranno dei contatti con il Real Madrid, club che ne detiene il cartellino. I Merengues non vogliono perderlo del tutto, la richiesta è di €25M e in questo caso i dirigenti blancos vorrebbero inserire una clausola di riacquisto. La cifra non è considerata elevata dai dirigenti rossoneri, lo spagnolo verrebbe finanziato con la possibile cessione di Çalhanoğlu a gennaio ma potrebbe anche essere considerato come il vero erede del turco per la prossima stagione. Il Milan incontrerà il Real Madrid a gennaio per trovare una soluzione, i rossoneri proveranno ad avere interamente il cartellino. La decisione poi spetterà ai Blancos.