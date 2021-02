Calciomercato, il Milan sul Neymar spagnolo. Ostacolo Siviglia

Il Milan ha messo gli occhi su un classe 2001 dell’Eibar ma di proprietà del Siviglia. Gli addetti ai lavori lo paragonano al talento del PSG

Bryan Gil è un classe 2001 molto promettente. Un talento, un possibile crack del Siviglia. Lo spagnolo è un attaccante esterno che in questa stagione è stato girato in prestito all’Eibar. Tra Liga e Copa del Rey ha totalizzato 18 presenze, 3 gol e 3 assist. Vaya Ballabriga, il talent scout che ha scoperto Ansu Fati e Andres Iniesta, lo ha già incoronato definendolo: “Il miglior giocatore spagnolo”. Il 20enne è entrato a far parte della cantera del Siviglia all’età di 10 anni e ha esordito in Prima squadra il 6 gennaio 2019 nel match contro l’Atletico Madrid. Gil non ha ancora fatto il suo esordio nella nazionale spagnola, al momento si arrivato fino alla selezione Under 21. Il suo talento e le sue qualità aiuteranno il ragazzo di Cádiz di arrivarci ben presto.

Il Milan lo segue, il Siviglia si oppone

Come riferito da PianetaMilan, anche i rossoneri seguono con molta attenzione Bryan Gil. Il classe 2001 rientra nella politica che la dirigenza sta portando avanti poiché si tratta di un calciatore giovane e forte. Però, l’ostacolo più grande si chiama Siviglia. Monchi apprezza molto il giocatore e vuole tenerselo stretto. Il Siviglia, al momento, ha posto una clausola da 35 milioni di euro ma il ds vuole alzarla a 150 milioni per rendere l’acquisto quasi impossibile. Anche il giocatore sarebbe disposto ad accettare questa condizione ma solo nel momento in cui potrà essere sicuri di giocare da titolare con il Siviglia. Anche il Barcellona segue con molta attenzione il ragazzo. Il Milan, per assicurarsi il giocatore, dovrebbe accelerare i tempi e pagare l’attuale clausola che al momento è accessibile. Si prospetta una sessione di mercato davvero interessante ma il Siviglia al momento ha in mano il futuro del giovane Gil.