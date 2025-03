Calciomercato Milan, Camarda vicino al prestito

Dopo una stagione complicata tra Milan Futuro e prima squadra, Camarda potrebbe salutare i rossoneri, almeno momentaneamente. Come riporta TuttoSport, la dirigenza sta valutando di prestare il classe 2008.

Milan, quale futuro per Camarda?

In effetti l’attaccante rossonero non è riuscito a trovare abbastanza spazio in questa stagione. Il calciatore ha collezionato 13 presenze in Serie C, 9 in Serie A e 4 in Champions League, per un totale di circa 1400′ minuti giocati. Dei numeri non proprio adatti per crescere un talento.

Il Milan quindi pensa a un prestito per far maturare più esperienza a Camarda. Per adesso non è ancora chiaro quali sarebbero i club interessati al giocatore, ma probabilmente l’attaccante rossonero rimarrebbe in Italia.