Milan, Castillejo ad un passo dal ritorno in patria: la situazione

Lo spagnolo può tornare in Spagna già nel mercato di riparazione. Quattro squadre interessate

Unai Emery, allenatore del Villareal, cerca un esterno d’attacco che possa rinforzare la sua squadra. Il classe 2001 Takefusa Kubo tornerà al Real Madrid e per questo motivo si libera un posto sugli esterni. Secondo quanto riferito da todofichajes, il primo nome in cima alla lista è quello di Samu Castillejo. Il classe 1995 ha già vestito la maglia del Villareal e la sua permanenza al Milan non è cosi scontata.



Non solo il Villareal sullo spagnolo

L’interesse su Castillejo, però, non si limita solamente al Villareal. Anche l’Atletico Madrid, il Siviglia e il Valencia seguono il giocatore. Come riferito dal portale spagnolo è difficile che possa accettare le prime due destinazioni considerando che non sarebbe un titolare fisso. Mentre il Valencia al momento palesa delle evidenti difficoltà economiche. Per il trasferimento il Milan chiede 10 milioni di euro e il Villareal è in pole.