Il Milan si sta ricostruendo bene; la rivoluzione messa in atto dalla società per riportare in alto il Diavolo inizia a dare frutti. Il calciomercato Milan continuerà, e prevede un colpaccio che sorprenderà tutti: Dusan Vlahovic.

Calciomercato Milan, arriva Dusan Vlahovic

Il Milan si sta dando da fare sul mercato. Da un lato è pronto il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers, ufficializzato con un comunicato annunciato ma che ha consolidato il legame di fiducia, appartenenza con Max Allegri che gli ha affidato la fascia destra. Per lui finita l’era dei prestiti, dopo i prestiti a Bologna e Roma, nelle due stagioni precedenti.

Dall’altro lato arriva l’indiscrezione che non ti aspetti, ma che rilancia il matrimonio tra Dusan Vlahovic e il Milan. L’obiettivo è quello di rafforzare la rosa nel quadro delle migliorie da apportare secondo Allegri è quell’attaccante in grado di conferire la qualità in attacco. Allegri avrebbe puntato Dusan Vlahovic che probabilmente lascerà la Juventus a zero a giugno per passare in rossonero.

Intanto, per gennaio, viste le difficoltà, il nome che ricorre è quello di Niclas Fullkrug del West Ham, il quale arriverebbe con la formula del prestito oneroso.